Giro d’Italia 2025, Primoz Roglic: “Fa sempre piacere indossare la maglia rosa, mi sto godendo questa corsa”

Si è da poco conclusa la settima frazione del Giro d’Italia 2025. La vittoria sul traguardo di Tagliacozzo è stata conquistata da un brillante Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) che conquista il primo arrivo in salita della Corsa Rosa numero 108. Lo spagnolo è rimasto con i migliori dopo gli attacchi di Giulio Ciccone e di Egan Bernal e, approfittando di un momento di pausa, ha successivamente aumentato il ritmo a 500 metri dalla conclusione, regolando gli avversari.

Completa la doppietta per il Team UAE Emirates XRG il messicano Isaac del Toro che ha vinto la volata per il secondo posto. Subito dietro il campione colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) e la nuova maglia rosa Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) con 4 secondi di distacco. Ottime risposte da parte degli italiani, con un Ciccone caparbio che chiude al quinto posto, seguito dal duo della Bahrain Victorious composto da Antonio Tiberi e Damiano Caruso.

La nuova classifica generale vede in testa lo sloveno Primoz Roglic, in difficoltà sul primo arrivo in salita del Giro. Il vincitore della tappa di oggi, Juan Ayuso, segue con un distacco di 4 secondi, davanti al suo compagno di squadra Isaac del Toro, con 9 secondi di ritardo. Primo degli italiani Antonio Tiberi, quarto a 27”. La nuova maglia rosa ha dichiarato nella conferenza stampa post tappa: “Come sappiamo pian piano le tappe passano e mi sto godendo la maglia rosa per la seconda volta in questo Giro. Fa sempre piacere indossarla perché non si sa mai quando sarà l’ultima volta”.

“Mi sto davvero godendo questa corsa, probabilmente non riuscirò a fare altri dieci Giro d’Italia, quindi essere capace di stare ancora qui, pedalare in gruppo è ancora più bello. Negli ultimi chilometri non ero nella posizione in cui avrei dovuto essere, l’arrivo è stato sufficientemente duro per me”, a volte le cose non vanno per il verso giusto”, ha poi concluso il vincitore del Giro 2023.