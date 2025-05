Giro d’Italia 2025, Primoz Roglic cade nella ricognizione della cronometro. Le condizioni dello sloveno

Primoz Roglic è uno dei principali favoriti per la vittoria nella decima tappa del Giro d’Italia 2025, in programma oggi pomeriggio sulle strade toscane. Il formidabile sloveno della Red Bull-Bora-Hansgrohe non ha cominciato però la giornata con il piede giusto, rendendosi protagonista di una caduta nel corso della ricognizione della cronometro Lucca-Pisa (da 28,6 chilometri).

Il quattro volte vincitore della Vuelta è stato tradito dall’asfalto bagnato, scivolando in una piega verso destra ma non riportando fortunatamente dei problemi fisici degni di nota. Un incidente senza particolari conseguenze dunque per Roglic, che rischia però di perdere un po’ di confidenza in queste condizioni meteo complicate anche dopo la caduta di pochi giorni fa nella tappa dello sterrato.

Vedremo se il 35enne, già trionfatore nella Corsa Rosa del 2023, riuscirà a mettersi alle spalle questo contrattempo in occasione di una cronometro fondamentale per le sue ambizioni di imporsi nella classifica generale. Ricordiamo infatti che il capitano della Red Bull-Bora-Hansgrohe è un ottimo interprete delle prove contro il tempo e ha dunque la concreta possibilità di guadagnare terreno su tutti gli altri big, partendo dalla sua attuale decima piazza overall a 2’25” dal leader Del Toro e soprattutto a 1’12” dallo spagnolo Juan Ayuso.