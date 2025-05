Giro d’Italia 2025: premio alla carriera per Diego Ulissi, è lui la Maglia Rosa. Nona tappa a Plapp

Giornata da fughe doveva essere e finalmente la fuga è arrivata al Giro d’Italia 2025. Ottava tappa senza un metro di pianura che ha visto il traguardo in quel di Castelraimondo, a trionfare è l’australiano Luke Plapp. Gran colpo per il classe 2000 del Team Jayco AlUla che si prende la vittoria più bella della carriera. Può gioire però anche l’Italia: Diego Ulissi si prende il premio alla carriera, andando a vestire all’età di 35 anni per la prima volta la Maglia Rosa, strappandola dalle spalle di Primoz Roglic.

Partenza a tutta oggi, a differenza delle frazioni precedenti: prima ora percorsa praticamente a 50 chilometri orari di media. Hanno provato ad avvantaggiarsi Mattia Cattaneo, Mads Pedersen e Davide De Pretto, ma il gruppo con uno scatenato Wout van Aert non ha lasciato spazio. Il tentativo giusto è partito molto tardi, a meno di 100 chilometri dal traguardo.

All’attacco Sylvain Moniquet (Cofidis), Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Mikkel Frølich Honoré (EF Education – EasyPost), Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost), Rémy Rochas (Groupama – FDJ), Marco Frigo (Israel – Premier Tech), Davide Formolo (Movistar Team), Damien Howson (Q36.5 Pro Cycling Team), Koen Bouwman (Team Jayco AlUla), Luke Plapp (Team Jayco AlUla), Romain Bardet (Team Picnic PostNL), Wilco Kelderman (Team Visma | Lease a Bike), Dylan van Baarle (Team Visma | Lease a Bike), Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG), Diego Ulissi (XDS Astana Team) e Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team). Il gruppo ha lasciato spazio, oltre i 5′, ma davanti non c’è stato grande accordo tra i fuggitivi.

L’azione giusta sul GPM di Montelago l’ha trovata Plapp: l’australiano praticamente in cima è scattato, guadagnando terreno su tutti i rivali. Alle sue spalle Kelderman, Arrieta e Ulissi hanno provato ad inseguire, senza successo. Il corridore della Jayco AlUla è riuscito a trionfare in solitaria a 38” Kelderman, poi Ulissi, comunque felice per la Maglia Rosa. Sesto è Andrea Vendrame, settimo Lorenzo Fortunato (secondo in classifica generale), decimo Alessio Martinelli. Scaramucce nel gruppo dei migliori con Juan Ayuso che, grazie alla volata conclusiva, va a prendersi un secondo su Roglic.