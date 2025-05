Giro d’Italia 2025, Olav Kooij: “La squadra ha agito in maniera perfetta, domani lavorerò per Van Aert”

Si è appena conclusa la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2025. La vittoria sull’arrivo di Viadana è stata conquistata da un perfetto Olav Kooij (Team Visma Lease a Bike) che, sfruttando il grande lavoro del suo compagno di squadra Wout Van Aert, ha ottenuto in volata la prima vittoria nella Corsa Rosa numero 108. L’olandese è riuscito ad anticipare il suo connazionale Casper Van Uden (Team Picnic PostNL) ed il britannico Ben Turner (Ineos Grenadiers).

Quarta la maglia ciclamino di Mads Pedersen (Lidl-Trek) che, partito in ritardo, non è riuscito a rimontare sulla testa. Guadagna ancora secondi importanti la maglia rosa Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) che, grazie agli abbuoni conquistati nel Chilometro Red Bull, porta a 33 secondi il suo vantaggio sul compagno di squadra Juan Ayuso.

Quarantesima vittoria in carriera da professionista per Olav Kooij che oggi ha sfruttato nel migliore dei modi il lavoro del suo team. Ai microfoni di Rai Sport ha dichiarato: “Ho dovuto aspettare un po’ per superare tappe difficili ed avere una nuova opportunità. Non volevo nuovamente perdere l’occasione, ho cercato questa vittoria ancora di più, sono felicissimo per oggi”.

“Sapevo che seguendo la squadra sarei stato lanciato in maniera perfetta nella volata, forse abbiamo dovuto rimontare un po’ di posizioni ma siamo comunque riusciti a vincere.. A Napoli non siamo stati insieme nel momento decisivo come fatto oggi. Vincere è sempre bello ma vincere con lo sforzo di tutti è ancora più soddisfacente. Domani sarà una tappa difficile, lavorerò per Van Aert cercando di ripeterci”, ha poi concluso il classe 2001.