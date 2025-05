Giro d’Italia 2025, Nicolas Prodhomme: “Ho dovuto spingere fino alla fine, la maglia rosa si avvicinava”

Si conclude con la vittoria di Nicolas Prodhomme la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2025. Il francese sulla salita del Col de Joux ha staccato i suoi compagni di fuga Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) e Carlos Verona (Lidl-Trek), involandosi da solo verso il traguardo di Champoluc. Seconda posizione per la maglia rosa di Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG).

Il messicano è stato abile a seguire Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) sull’Antagnod, per poi batterlo in volata all’arrivo. Paga 24 secondi di ritardo il gruppo con i migliori uomini della classifica, che perdono ancora terreno dalla maglia rosa. Nella volata del gruppo, Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) è stato vittima di una caduta negli ultimi metri che non sembra essere grave.

La nuova classifica generale vede sempre in testa Isaac Del Toro, con un vantaggio di 43 secondi su Richard Carapaz e di 1’21” su Simon Yates. Migliore degli italiani resta Damiano Caruso in quinta piazza a 3’36”. Domani ci sarà l’ultima vera tappa di questo Giro, con il Colle delle Finestre e l’arrivo sul Sestriere. Oggi i migliori sono stati anticipati da uno scaltro Nicolas Prodhomme che regala il primo successo nella Corsa Rosa numero 108 alla Decathlon AG2R La Mondiale.

Il francese ai microfoni di Rai Sport ha dichiarato: “Quando ho attaccato da così lontano mi sono detto: devo prendermi la responsabilità di vincere. Sembrava molto difficile perché il vantaggio dal gruppo maglia rosa non era così grande. Poi i favoriti hanno attaccato ed il distacco è nuovamente variato, ho capito che per arrivare al traguardo dovevo fare una mini crono. Non ho mai creduto alla vittoria fin quando non ho visto la discesa finale”.