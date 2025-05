Giro d’Italia 2025, Nico Denz: “Speciale vincere oggi. Il ritiro di Roglic ha cambiato tutto”

Nico Denz ha vinto la diciottesima tappa valida per il Giro d’Italia 2025, frazione che ha visto un percorso di 144 km con partenza da Morbegno ed arrivo a Cesano Maderno (144 km). Terzo successo di tappa nella Corsa Rosa per il corridore in forza alla Red Bull – BORA – hansgrohe, abile a tagliare il traguardo in fuga in quella che è stata una giornata molto particolare, in cui tutti i big hanno preferito ricaricare le pile in vista delle fatiche previste domani.

Nello specifico il teutonico si è piazzato davanti all’italiano Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e al belga Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck). Visibilmente emozionato, l’atleta ha commentato quanto fatto in mixed zone: “E’ stata una vittoria molto emozionante – ha detto Denz -, specie dopo aver perso Primoz Roglic. Dal suo ritiro per noi è cambiato tutto, avevamo investito tanto sull’obiettivo finale, volevamo davvero vincere il Giro. Siamo stati in ritiro due mesi, tutti lontani dai nostri affetti e dalle nostre famiglie”.

Denz ha così proseguito: “Quando arrivi e qui perdi un leader come Primoz svanisce veramente un sogno; abbiamo tutti provato delle sensazioni toste. Abbiamo però switchato rapidamente. Giulio Pellizzari per esempio ha un livello incredibile. Vincere oggi ha avuto un sapore speciale”.

In ultimo il corridore ha aggiunto: “Quando Primoz ha lasciato il Giro ho guardato il Garibaldi con le tappe per capire dove attaccare: sono riuscito a prendere questa fuga, poi ho seguito solo il mio istinto. Il gruppo era ampio, ho fatto la mia sparata ed è andata bene. Nessuno mi ha seguito“.