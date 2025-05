Giro d’Italia 2025: Nico Denz fa tripletta nella Corsa Rosa, sua la fuga vincente a Cesano Maderno. Secondo Maestri

Arriva la fuga nella diciottesima tappa del Giro d’Italia 2025: era scontato che oggi fosse un giorno di trasferimento e a sfruttarla al meglio è stato uno specialista degli attacchi da lontano, Nico Denz. Il tedesco fa tripletta nella Corsa Rosa: due erano state le vittorie nel 2023, oggi si impone anche in quel di Cesano Maderno. Resta ovviamente in Maglia Rosa Isaac del Toro.

Giornata particolare quella odierna, vissuta praticamente tutta sulla fuga, visto che il gruppo, dopo diverse giornate a tutta, si è preso una tappa di riposo. Pronti, via e battaglia per cercare l’attacco giusto: il tentativo si è creato sul GPM di Parlasco, con oltre trenta corridori che sono riusciti ad evadere sotto una spinta devastante della Alpecin-Deceuninck.

Sono rimasti in trentatré davanti: Nico Denz (Red Bull-BORA-Hansgrohe), Kaden Groves, Fabio Van den Bossche e Edward Planckaert (Alpecin – Deceuninck), Stefano Oldani (Cofidis), Christian Scaroni, Nicola Conci, Diego Ulissi (XDS Astana Team), Alessandro Verre (Arkéa – B&B Hotels), Jon Barrenetxea (Movistar Team), Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious), Dries De Bondt, Stan Dewulf, Dorian Godon e Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Remy Rochas (Groupama – FDJ), Francesco Busatto (Intermarché – Wanty), Mathis Vacek, Dan Hoole e Mads Pedersen (Lidl-Trek), Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), Davide De Pretto e Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla), Giovanni Lonardi, Mirco Maestri e Davide Bais (Team Polti VisitMalta), Wout Van Aert, Dylan Van Baarle (Team Visma | Lease a Bike) e Rick Pluimers, Yannis Woisard, Larry Werbase (Tudor Pro Cycling Team), Alex Edmondson (Team PicNic PostNL). Gruppo con la UAE Team Emirates – XRG a passo moderato, staccato di oltre 10′.

Entrati nel circuito finale si è distrutto, dopo diversi tentativi di attacco, il gruppetto al comando: i favoriti Pedersen, Groves e van Aert hanno lasciato spazio alle seconde linee. Undici corridori sono andati a giocarsi la tappa: Denz, Panckaert, De Bondt, Hoole, De Pretto, Edmondson, Maestri, Van Baarle, Warbasse, Magli e Conci.

Prima della campana dell’ultimo giro però è arrivato l’attacco decisivo: Nico Denz è riuscito ad uscire dal drappello in solitaria e nessuno ha tenuto il passo del tedesco, abile a prendersi il successo. Rimpianti in casa Italia con Mirco Maestri che chiude in seconda posizione, terzo è Planckaert, quarto Magli. Gruppo a 13’51”.