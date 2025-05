Giro d’Italia 2025, Mads Pedersen fa tris a Matera. Bruciato un sorprendente Zambanini

Cinque tappe, tre vittorie e la Maglia Rosa ancora sulle spalle: meglio di così era davvero difficile. La Lidl-Trek e Mads Pedersen stanno dominando questa prima parte del Giro d’Italia 2025: il danese si prendere il primo successo da leader della classifica generale imponendosi, seppur a fatica, sul traguardo di Matera.

Tutti si aspettavano la fuga e invece anche oggi è andato via un tentativo non corposo: tre uomini all’attacco dal chilometro zero e il gruppo a lasciare spazio. Davanti tre italiani: Giosuè Epis della Arkéa – B&B Hotels, Davide Bais della Team Polti VisitMalta e Lorenzo Milesi della Movistar Team. Vantaggio massimo di poco superiore ai 3′ con il solo Jacopo Mosca a gestire in casa Lidl-Trek.

La situazione è cambiata in vista del GPM di Montescaglioso: davanti sono rimasti Milesi e Bais, mentre dietro l’andatura è nettamente aumentata con la UAE Team Emirates – XRG a dettare il passo, spezzando temporaneamente il plotone. Velocità altissima sul finale e sprinter che sono andati a perdere contatto, Lidl-Trek che grazie alla Maglia Bianca di Mathias Vacek è riuscita però a lanciare al meglio la Maglia Rosa Mads Pedersen, nonostante le difficoltà sull’ultimo strappo.

Il danese va, con uno sprint lunghissimo, a prendersi il terzo successo. Alle sue spalle una rimonta devastante da parte di un sorprendente Edoardo Zambanini: l’azzurro della Bahrain-Victorious deve arrendersi veramente per centimetri. Terza posizione per Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), poi Aular (Movistar) e Fiorelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè).