Giro d’Italia 2025, Lorenzo Fortunato: “Oggi il mio obiettivo erano i GPM, Ulissi è un vero uomo squadra”

L’ottava tappa del Giro d’Italia numero 108 non ha deluso le aspettative ed ha regalato nuovi colpi di scena. Sull’arrivo di Castelraimondo è stato l’australiano Luke Plapp (Team Jayco AlUla) ad anticipare gli avversari al termine di una lunghissima fuga, ottenendo la sua prima vittoria europea. Può festeggiare anche l’Italia con Diego Ulissi (XDS Astana Team), terzo all’arrivo e nuova Maglia Rosa del Giro.

È stata quindi la giornata della fuga con il gruppo dei favoriti che ha chiuso la frazione con un distacco di circa 5 minuti. La nuova classifica generale vede come detto in prima posizione il 35enne toscano che conquista oggi il risultato più importante della sua lunga carriera. Dietro di lui, a soli 12 secondi, la maglia azzurra di Lorenzo Fortunato, oggi settimo all’arrivo.

Terzo lo sloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) che, partito in rosa, accumula un ritardo di 17 secondi dal nuovo leader. Giornata positiva per il Team Astana XDS con l’impresa di Diego Ulissi e la splendida performance di Lorenzo Fortunato che, transitato per primo sul GPM di Sassotetto, ha allungato a 48 punti il suo vantaggio su Juan Ayuso nella classifica scalatori. Il bolognese ha dichiarato ai microfoni del Giro d’Italia: “Ieri ho avuto una giornata negativa, però oggi sono entrato in fuga ed ho provato a vincere la tappa. Poi quando ho trovato Diego Ulissi ci siamo parlati: io vinco il GPM e tu la tappa”.

“Ci siamo aiutati ed alla fine non mi aspettavo che indossasse la maglia rosa. Sono felicissimo per lui, corro con Diego da quest’anno ma in ogni corsa si è sacrificato per me e mi ha aiutato. È un uomo squadra, oggi conquista lui la maglia di leader ma il merito è anche del team Astana. Non sarà facile difendere questa maglia ma intanto ci godiamo la giornata”, ha poi chiosato l’azzurro.