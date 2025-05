Giro d’Italia 2025, Lorenzo Fortunato: “L’obiettivo di oggi erano i GPM, domenica darò tutto me stesso”

Si è conclusa con la vittoria di Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2025. L’ecuadoriano ha attaccato sulla salita di Pietra di Bismantova sorprendendo il gruppo maglia rosa e guadagnando così tre posizioni nella classifica generale. Secondo posto per Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) che ha anticipato in volata Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Il messicano allunga in classifica sul suo compagno di squadra Juan Ayuso che si trova momentaneamente a 31 secondi dalla maglia rosa. Ottime risposte anche quelle arrivate da Antonio Tiberi che ha controllato con facilità gli attacchi sferrati sull’ultimo GPM. Il corridore del Team Bahrain-Victorious mantiene salda la sua terza posizione ad 1’07” dalla testa.

Protagonista della tappa è stato senza dubbio Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) che ha conquistato punti utili per blindare la sua maglia azzurra. L’italiano classe 96 è entrato nella fuga di giornata, passando per primo sul GPM dell’Alpe San Pellegrino e su quello di Toano. La classifica scalatori vede allungare in testa proprio Fortunato con 156 punti, seguito da Juan Ayuso con 54.

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, ha dichiarato: “I big potevano anche lasciarci la tappa di oggi. Io avevo l’obiettivo iniziale di fare punti per il GPM; poi a 25 chilometri dall’arrivo abbiamo iniziato a credere che il successo fosse possibile perché avevamo più di 2 minuti. Ho parlato con Poels, ho spinto a tutta con lui per arrivare all’ultima salita con più vantaggio possibile ma non è stato sufficiente. Io sono in forma, ora ci aspettano tre tappe facili, abbiamo tempo per recuperare. Domenica ci aspetta una grande frazione, darò un’altra volta tutto e sono sicuro che faremo bene con questa squadra forte”, ha poi concluso la maglia azzurra.