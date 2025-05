Giro d’Italia 2025, Lorenzo Fortunato: “Giornata perfetta, l’abbiamo costruita. Possiamo vincere ancora”

Dopo quindici tappe di attesa, l’Italia torna a recitare il ruolo di attrice protagonista al Giro d’Italia. E lo fa con una tripletta iconica, caratterizzata da una fotografia destinata a rimanere. A vincere il sedicesimo appuntamento è stato infatti Christian Scaroni (XDS Astana Team), seguito dal compagno di squadra Lorenzo Fortunato e da Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – Hansgrohe). Un’impresa eccezionale, concretizzata soprattutto grazie a Fortunato, il quale ha aiutato il collega nel momento decisivo.

Il nativo di Bologna infatti è arrivato letteralmente mano nella mano al traguardo proprio a fianco di Scaroni, poi vincitore della tappa, come a suggellare una giornata semplicemente perfetta e molto importante anche per la maglia azzurra, considerando la leadership nella classifica degli scalatori, dove guida le operazioni con 319 punti.

Visibilmente soddisfatto, l’emiliano ha commentato la sua performance ai microfoni della RAI: “Voglio ringraziare la squadra perché ogni giorno mi aiuta per i punti del GPM, fin dall’Albania – ha detto il corridore -. Penso che Scaro oggi meritasse di vincere, io stavo veramente bene a 7 chilometri dall’arrivo. Lì gli ho detto: ‘Scaro stammi dietro che oggi arriviamo’. Così è stato. Credo che da domani fino a sabato abbiamo buone possibilità di vincere, siamo forti. Oggi in fuga con noi c’era anche Masnada, che ha tirato forte soprattutto nella prima parte di gara. Grazie a lui e grazie a tutti i nostri compagni. Primo e secondo, la maglia se arrivo a Roma l’ho vinta. Siamo tutti contenti”.

Successivamente, intervenuto a RADIO 1, Fortunato ha aggiunto: “L’abbiamo costruita. Masnada si è sacrificato per noi al 100% fino alla penultima salita, poi abbiamo programmato di romperla perché eravamo in tanti. A 7 all’arrivo siamo arrivati io e Scaro. Ne avevamo bisogno, Diego aveva preso la maglia rosa ma ci mancava la vittoria, oggi è stato perfetto. Domani? Sto bene, stasera recupereremo, mangeremo un bel piatto di pasta, ci concederemo un bicchiere di vino e saremo pronti per ripartire. Il risultato di oggi per l’Astana è importantissimo”.