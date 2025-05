Giro d’Italia 2025, la tappa di domani Viareggio-Castelnovo ne’ Monti: percorso, altimetria, orari, tv

Il Giro d’Italia 2025, superato lo scoglio della odierna cronometro Lucca-Pisa, si catapulterà verso un nuovo ed impegnativo test. Il gruppo si cimenta con l’undicesima tappa, la Viareggio-Castelnovo ne’ Monti di 186 chilometri.

Gli uomini di classifica che avranno la gamba giusta potrebbero scatenare la battaglia, in caso contrario il giusto spazio per una fuga da lontano potrebbe rappresentare la giusta chiave di lettura per l’impegnativa frazione. Il tracciato lascia ampio margine, soprattutto nella seconda parte, per una corsa in grado di operare una significativa selezione e stimolare i candidati al successo a rendere incandescente la gara.

PERCORSO

La prima parte del percorso, il dislivello complessivo è di 3850 metri, è abbastanza tranquilla. I corridori affrontano il traguardo intermedio di Borgo a Mozzano, al chilometro 46,3. Dal chilometro 79,9 la corsa si anima con la scalata dell’Alpe San Pellegrino, prima categoria di 13,7 chilometri con pendenze comprese tra l’8,8 e il 19%. La successiva discesa accompagna la carovana verso Toano, seconda categoria di 11,1 chilometri con pendenze tra il 4,9 e il 10%. Il Chilometro Red Bull posto a Villa Minozzo precede il GPM di Pietra di Bismantova, seconda categoria di 5,8 chilometri con pendenze tra il 5,8 e il 12%. Il traguardo, posto a Castelnovo ne’ Monti, è in salita.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Mercoledì 21 Maggio-Undicesima tappa Giro d’Italia 2025 Viareggio-Castelnovo ne’ Monti (186 km)

Orario di partenza: 12:05

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE L’UNDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport + HD dalle 12:05 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 12:00 alle 17:45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport