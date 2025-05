Giro d’Italia 2025, la tappa di domani Roma-Roma: percorso, altimetria, orari, tv

La frazione odierna conferirà la conformazione definitiva alla classifica generale e designerà il vincitore della corsa. Il Giro d’Italia 2025 si appresta a vivere la sua degna conclusione e domani proclamerà il trionfatore dell’edizione numero 108, colui che iscriverà il suo nome nell’albo d’oro dopo quello di Tadej Pogacar, nella passerella finale di Roma. A rendere ancor più solenne la giornata il saluto che Papa Leone XIV rivolgerà ai corridori prima della partenza.

Il gruppo affronta la ventunesima tappa, la Roma-Roma di 143 chilometri. Il disegno del tracciato e la conclusione in circuito lasciano presagire come soluzione quasi scontata quella della conclusione in volata con l’ultimo duello tra le ruote veloci per chiudere le tre settimane di gara.

PERCORSO

I ciclisti attraverseranno i Giardini Vaticani e usciranno dalla Porta del Perugino per dirigersi verso il ritrovo di partenza allestito presso le Terme di Caracalla. La corsa arriva fino ad Ostia, chilometro 32,2, si cimenta con lo sprint intermedio di Fontana dello Zodiaco, transita sul traguardo per poi tornare indietro verso la partenza e affrontare gli otto giri da 9,5 chilometri del circuito finale. L’arrivo è previsto al Circo Massimo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Domenica 1 Giugno-Ventunesima tappa Giro d’Italia 2025 Roma-Roma (143 km)

Orario di partenza: 15:05

Orario di arrivo: 18.45 circa

DOVE VEDERE LA VENTUNESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 15:20 alle 18:45; Eurosport 1 dalle 14:45 alle 19:30

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport