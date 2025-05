Giro d’Italia 2025, la tappa di domani Potenza-Napoli: percorso, altimetria, orari, tv

Il Giro d’Italia 2025, archiviate le fatiche dell’odierna Ceglie Messapica-Matera che potrebbe incidere ulteriormente sulla situazione in classifica generale, continua la sua corsa e nella sesta tappa, la terza sul suolo nazionale, si sposta da Potenza a Napoli, frazione di 227 chilometri.

Il suggestivo finale sul lungomare di via Caracciolo sembra disegnato per l’arrivo in volata ed il secondo duello tra gli sprinter, un tracciato caratterizzato da un dislivello di 2600 metri non rende però scontato l’arrivo a ranghi compatti. I velocisti che vorranno giocarsi la possibilità di vittoria dovranno essere bravi a resistere alle difficoltà di giornate e a far lavorare le squadre per evitare che un’azione da lontano possa scompaginarne i piani.

PERCORSO

I corridori transitano sul traguardo volante di Muro Lucano, situato al chilometro 42,5, e affrontano la scalata del Valico di Monte Carruozzo, seconda categoria di 19,8 chilometri con pendenze comprese tra il 3,8 e l’11%. Il traguardo volante di Lioni, al chilometro 88,4, e il passaggio da Avellino proiettano la carovana verso la salita di Monteforte Irpino, terza categoria di 14,6 chilometri al 2,2% di pendenza media situata ad oltre ottanta chilometri dal traguardo. Il Chilometro d’Oro Red Bull è collocato a Brusciano, chilometro 174. Il finale di gara è totalmente pianeggiante.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Giovedì 15 Maggio

Sesta tappa Giro d’Italia 2025 Potenza-Napoli (227 km)

Orario di partenza: 11:30

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA SESTA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 11:30 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 11:15 alle 17:45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport