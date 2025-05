Giro d’Italia 2025, la tappa di domani Morbegno-Cesano Maderno: percorso, altimetria, orari, tv

Il duello per la vittoria finale è in corso e la sensazione sembra essere quella di un verdetto che arriverà solamente nelle battute conclusive. Il Giro d’Italia 2025 si avvicina alla sua conclusione e domenica proclamerà il vincitore dell’edizione numero 108 nella passerella finale di Roma.

Il gruppo affronta la diciottesima tappa, la Morbegno-Cesano Maderno di 144 chilometri. Il disegno del tracciato sembra suggerire una frazione in cui possa esserci spazio per la fuga da lontano degli attaccanti di giornata o, in alternativa, per il penultimo duello tra i velocisti.

PERCORSO

Il gruppo si misura, nelle fasi iniziali con il Parlasco, seconda categoria di 7,6 chilometri con pendenze tra il 6,2 e l’11%. Lo sprint intermedio di Primaluna precede il Colle Balisio, terza categoria di 4.6 km al 3,3% di pendenza media. Il traguardo volante di Galbiate precede il Ravellino, terza categoria di 9 km al 4,4% di pendenza media. Il Chilometro Red Bull è posto a Sirtori. La frazione si chiude con un circuito finale di 13 chilometri.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Giovedì 29 Maggio-Diciottesima tappa Giro d’Italia 2025 Morbegno-Cesano Maderno (144 km)

Orario di partenza: 13:50

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA DICIOTTESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 13:50 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 13:30 alle 17:45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport