Giro d’Italia 2025, la tappa di domani Modena-Viadana: percorso, altimetria, orari, tv

Il Giro d’Italia 2025 continua a regalare emozioni e si avvicina sempre più al momento della verità. Saranno le tappe di montagna dell’ultima settimana a decidere il corridore che indosserà la maglia rosa a Roma e iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro della Corsa Rosa.

Il gruppo affronta la dodicesima tappa, la Modena-Viadana di 172 chilometri. Il disegno del tracciato sembra suggerire una tappa in cui possa esserci spazio per la fuga da lontano degli attaccanti di giornata o, in caso contrario, spazio all’arrivo a ranghi compatti con i velocisti che supereranno le salite della prima parte di gara.

PERCORSO

I corridori affrontano il Baiso, terza categoria di 4.8km al 6% di pendenza media, dopo quaranta chilometri e transitano poi sul traguardo intermedio di Felina. La scalata del Borsea, terza categoria di 3.9km al 5.5%, rappresenta l’ultima difficoltà di un percorso che nella parte finale diventa pianeggiante. Il Chilometro Red Bull è posto a Brescello, il finale della tappa è in circuito.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Giovedì 22 Maggio-Dodicesima tappa Giro d’Italia 2025 Modena-Viadana (172 km)

Orario di partenza: 13:15

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA DODICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 13:15 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 13:00 alle 17:45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport