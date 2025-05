Giro d’Italia 2025, la tappa di domani Lucca-Pisa: percorso cronometro, altimetria, orari, tv

Il Giro d’Italia 2025, archiviata la seconda giornata di riposo, si prepara a vivere uno degli snodi cruciali di questa edizione. La seconda prova contro il tempo, probabilmente, modificherà in maniera ancor più significativa l’attuale composizione della classifica generale.

Il gruppo si cimenta con la decima tappa, la Lucca-Pisa di 28,6 chilometri. Il clamoroso numero con cui Isaac Del Toro ha conquistato la maglia rosa piazzandosi secondo nella tappa Gubbio-Siena ha impresso la prima svolta significativa alla classifica generale. Il messicano della UAE Team Emirates-XRG, specialista di buon livello nelle sfide contro il tempo, dovrà ora provare a difendersi dagli attacchi dei più immediati inseguitori e cercare, se possibile, di guadagnare ulteriore terreno.

PERCORSO

Il percorso, totalmente pianeggiante, non presenta difficoltà altimetriche di rilievo, il dislivello complessivo è di 150 metri. Il primo rilevamento cronometrico intermedio si trova a Pontetetto, al chilometro 8,3, il secondo ad Asciano, al chilometro 20,5. I corridori raggiungeranno l’abitato di Pisa a tre chilometri dalla conclusione, l’arrivo è previsto accanto alla torre pendente. Negli ultimi chilometri i corridori si cimentano con diverse curve in sequenza, poco dopo l’ultimo chilometro si dirigono verso il centro storico e affrontano un tratto su strada lastricata che termina all’ultima curva. Il rettilineo finale di 200 metri è in asfalto.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Martedì 20 Maggio

Decima tappa Giro d’Italia 2025 Lucca-Pisa (28,6 km)

Orario di partenza primo corridore: 13:15

Orario di arrivo ultimo corridore: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA DECIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 13:25 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 13:00 alle 17:45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport