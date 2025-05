Giro d’Italia 2025, la tappa di domani Gubbio-Siena: percorso, altimetria, orari, tv

Dopo il primo arrivo in salita a Tagliacozzo conquistato da Juan Ayuso, la maglia rosa, per la seconda volta dopo la crono di Tirana, è passata sulle spalle di Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe). Lo sloveno proverà a conservare la leadership della classifica anche dopo la tappa di domani che partirà da Gubbio e si concluderà dopo 181 chilometri a Siena. Gli uomini di classifica non dovranno sottovalutare il percorso tortuoso che propone quasi 30 chilometri di strade bianche.

PERCORSO

I 181 chilometri che separano Gubbio da Siena faranno da cornice ad una nona tappa che si preannuncia spettacolare. Lo sprint intermedio di Mercatale anticipa la salita di terza categoria della Cima. Ad 80 chilometri dall’arrivo i corridori affronteranno i due sterrati di Pieve a Salti (8 km) e di Serravalle (9,2 km). Successivamente la seconda salita di giornata, San Martino in Grania, porterà il gruppo al penultimo settore di Monteaperti che anticipa l’ultimo sterrato di Colle Pinzuto (2,3 km) prima dell’arrivo in Piazza del Campo a Siena.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA NONA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Domenica 18 maggio – Nona Tappa Gubbio-Siena (181 km)

Orario partenza: 13.00

Orario di arrivo: 17.30 circa

DOVE VEDERE IL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 12.15 alle 14, su Rai 2 dalle 14 alle 17.15. Per gli abbonati su Eurosport 1 dalle ore 12.30 alle 17.45

Diretta streaming: DAZN, Discovery +, NOW, SkyGo

Diretta Live testuale: OA Sport