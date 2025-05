Giro d’Italia 2025, la tappa di domani Giulianova-Castelraimondo: percorso, altimetria, orari, tv

Il Giro d’Italia 2025 entra sempre più nel vivo e si prepara a vivere un fine settimana decisamente impegnativo e destinato, probabilmente, a ridisegnare in maniera significativa l’attuale composizione della classifica generale.

La carovana, archiviato l’arrivo in salita di Tagliacozzo, si cimenta con l’ottava tappa, la Giulianova-Castelraimondo di 197 chilometri, dal disegno movimentato nella quale sembra ragionevole pensare che non esisteranno momenti di sosta. Gli uomini di classifica troveranno terreno fertile per darsi battaglia e cercare di guadagnare ulteriore margine sui diretti rivali. Doveroso prestare attenzione anche allo scenario per la lotta del successo di giornata in cui proveranno ad inserirsi tutti quei corridori che nelle prime tappe hanno già accumulato distacchi significativi e sono fuori dai discorsi legati alla graduatoria.

Guarda il Giro d’Italia su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

PERCORSO

Il disegno della tappa non prevede pianura. I corridori dovranno cimentarsi con un tracciato movimentato da un mix di salite e strappi, sono 3800 i metri di dislivello da affrontare, che potrebbero creare una selezione importante e stuzzicare l’appetito dei big. L’ascesa più impegnativa di giornata, a poco più di novanta chilometri dal traguardo, è la salita di Sassotetto, prima categoria di 13,1 chilometri con pendenze che oscillano tra il 7,4 e il 14%. Successivamente i corridori affrontano Montelago, terza categoria di 5.5km al 6.9%, e Gagliole, quarta categoria di 0.8km all’8.1% che si trova a sei chilometri e mezzo dal traguardo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Sabato 17 Maggio

Ottava tappa Giro d’Italia 2025 Giulianova-Castelraimondo (197 km)

Orario di partenza: 12:15

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE L’OTTAVA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 12:15 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 12:00 alle 17:45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport