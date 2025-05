Giro d’Italia 2025, la tappa di domani Ceglie Messapica-Matera: percorso, altimetria, orari, tv

Parte oggi la prima frazione italiana dopo il trittico albanese che ha aperto il Giro d’Italia 2025. La Puglia sarà lo scenario di apertura della quarta tappa con partenza da Alberobello e arrivo a Lecce. La seconda tappa tricolore verrà invece disputata mercoledì 14 maggio e presenta un percorso di 151 chilometri che si apre a Ceglie Messapica e si chiude a Matera. La frazione, quasi del tutto pianeggiante, propone un arrivo in salita che metterà in difficoltà i velocisti.

PERCORSO

La tappa è la più corta della prima settimana del Giro con i suoi 151 chilometri. Dopo un breve tratto iniziale in salita, i corridori torneranno in pianura per affrontare i due sprint intermedi di Ginosa e Massafra. L’unica asperità prevista sarà la salita di quarta categoria di Montescaglioso, posta a 30 chilometri dal traguardo. Una rapida discesa e un lungo falsopiano porteranno i corridori a Matera, dove si deciderà la tappa. Il finale presenta uno strappo che tocca pendenze del 10%, anticipando il rettilineo finale sempre in salita.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA QUINTA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Mercoledì 14 maggio

Quinta tappa Giro d’Italia 2025 Ceglie Messapica-Matera (151 km)

Orario di partenza: 13.35

Orario di arrivo stimato: 17.30

DOVE VEDERE LA QUINTA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 13.35 alle 14, su Rai 2 dalle ore 14 alle 17.15. Per gli abbonati su Eurosport 1 dalle ore 13.30.

Diretta streaming: DAZN, NOW, SkyGo, Discovery +

Diretta Live testuale: OA Sport