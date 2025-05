Giro d’Italia 2025, la tappa di domani Biella-Champoluc: percorso, altimetria, orari, tv

Dopo la tappa interlocutoria di oggi, penultima occasione per le ruote veloci prima dell’arrivo di Roma, il Giro d’Italia 2025 propone un’interessante diciannovesima frazione sulle Alpi. I 166 chilometri della tappa, con un dislivello di ben 4950 metri, faranno da cornice alle nuove battaglie per la conquista del trofeo. Le cinque ascese presenti non escludono futuri colpi di scena, in una classifica generale sempre più stravolta.

PERCORSO

La frazione partirà da Biella e terminerà dopo 166 chilometri in Valle d’Aosta, a Champoluc. Il GPM di terza categoria di Croce Serra farà da preludio alla prima vera ascesa del Col Tzecore (16 km ad una pendenza media del 7,7%). La discesa porterà ai piedi del Col Saint-Pantalèon con i suoi 16,5 chilometri al 7,2%. Negli ultimi 40 chilometri si affrontano in successione il Col de Joux (15,1 km al 6,9% di pendenza media) e l’Antagnod (9,5 km con punte dell’11%). Una breve discesa e dei tratti in falsopiano porteranno i corridori sull’arrivo di Champoluc.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Venerdì 30 maggio – Diciannovesima Tappa Biella-Champoluc (166 km)

Orario di partenza: 12.20

Orario di arrivo: 17.30 circa

DOVE VEDERE LA DICIANNOVESIMA TAPPA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle ore 11.30 alle 14; su Rai 2 dalle ore 14.00 alle 17.15. Su Eurosport 1 dalle ore 12.00 alle 17.45

Diretta streaming: Rai Play, DAZN, Discovery +, SkyGo, NOW

Diretta Live testuale: OA Sport