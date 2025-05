Giro d’Italia 2025, la tappa di domani Alberobello-Lecce: percorso, altimetria, orari, tv

Si è concluso oggi il primo weekend del Giro d’Italia 2025. La frazione di oggi disputata a Valona ha chiuso il trittico in terra albanese e da martedì la Corsa Rosa farà il suo ingresso in Italia. La maglia rosa è stata riconquistata ieri dal danese Mads Pedersen (Lidl-Trek), vincitore delle prime due volate di questo Giro. La classifica generale vede distacchi ancora minimi e le salite italiane sono pronte a cambiare le carte in tavola.

La prima frazione tricolore non presenta particolari difficoltà e probabilmente si concluderà probabilmente con la terza volata in quattro tappe, tolta la cronometro di Tirana. La maglia rosa sembra nettamente favorita, avendo già dimostrato di possedere un’ottima condizione. La frazione attraverserà la Puglia unendo le due città di Alberobello e Lecce con un percorso totale di 189 chilometri.

PERCORSO

Come detto, la prossima tappa non propone nessuna difficoltà per le squadre di classifica che dovrà solamente amministrare la possibile fuga in vista della volata finale. L’unica salita prevista sarà quella di quarta categoria di Putignano, posta a 16 chilometri dalla partenza. Un lungo tratto pianeggiante porterà i corridori sulla linea del traguardo, per affrontare un ultimo giro di 12 chilometri. A circa 1200 metri dall’arrivo una curva immetterà il gruppo sul rettilineo finale verso il traguardo di Lecce.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Martedì 13 maggio

Quarta tappa Giro d’Italia 2025 Alberobello-Lecce (189 km)

Orario di partenza: 12.55

Orario di arrivo stimato: 17.30

DOVE VEDERE LA QUARTA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro Rai Sport HD dalle ore 13:15 alle 14; Rai 2 dalle 14 alle 17:30. Per gli abbonati su Eurosport 1 dalle ore 13.

Diretta streaming: DAZN, SkyGo, NOW, Discovery +

Diretta Live testuale: OA Sport