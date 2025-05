Giro d’Italia 2025, la maglia rosa Mads Pedersen rinnova a vita con la Lidl-Trek

Mads Pedersen ha già messo il suo timbro sul Giro d’Italia 2025, vincendo due delle prime quattro tappe finora disputate e indossando la maglia rosa in tre di queste giornate (ceduta solo per un secondo dopo la cronometro di Tirana a Roglic). In attesa di vedere come si concludere la quinta tappa odierna, che lo vede ancora una volta come il grande favorito, il danese ha annunciato il rinnovo a vita con la sua squadra, la Lidl-Trek.

Le prime parole di Mads Pedersen, riportate anche da SpazioCiclismo, dopo il rinnovo con la Lidl-Trek: “Prendere la decisione di rimanere qui per il resto della mia carriera è stato piuttosto facile, in realtà Da quando sono arrivato nel 2017, mi sono sempre sentito benvenuto e supportato da tutti qui. Ogni volta che il mio contratto è scaduto, è stato facile prendere la decisione di rimanere. Anche perché apprezzo molto tutti coloro che lavorano nel team. Ogni volta è stata una decisione facile. Ho sempre avuto il pieno supporto del team, che ha sempre avuto fiducia in quello che facevo e nel fatto che potessi dare il meglio di me. Quando ricevi questa fiducia da un team manager, dal team performance, dallo staff e così via, è facile prendere la decisione di rimanere con questo team. E ora ci siamo ritrovati in una situazione in cui rimarrò qui per tutta la mia carriera nel World Tour. È ovviamente qualcosa di cui sono molto orgoglioso. È un vero onore avere il supporto del team per fare questo. Questa squadra è diventata come una seconda famiglia per me e ogni volta che mi presento a una gara, a un ritiro di allenamento o a qualsiasi attività di squadra, mi sento veramente a casa”.

Il danese si è posto degli obiettivi importanti dopo il rinnovo: “La mia speranza per i prossimi anni è sicuramente quella di vincere una Monumento. Con il supporto di questa squadra, sarà possibile farlo nei prossimi anni, prima della fine della mia carriera. Quindi, questo è sicuramente uno dei miei obiettivi più importanti per i prossimi anni. In generale voglio solo vincere il più possibile, ma allo stesso tempo voglio essere un buon leader e cercare di aiutare i nuovi corridori che sono in ascesa”.

Chiaramente questo rinnovo di Pedersen è una notizia importantissima per la Lidl-Trek e ad esprimere la soddisfazione del team è stato il DG Luca Guercilena. “Vedere Mads crescere e diventare il corridore che è oggi è stato uno dei più grandi privilegi della mia carriera. Fin dal primo giorno è stato chiaro che era speciale. Non è solo un talento fenomenale in bicicletta, ma è anche un leader che ispira chi gli sta intorno. Lo si vede quando corre; dà tutto per la squadra, e i suoi compagni ricambiano . Non ho dubbi che Mads continuerà a impegnarsi al massimo, sia per sé stesso che per i suoi compagni, fino al giorno in cui deciderà di appendere la bici al chiodo. La sua lealtà e dedizione a questa squadra hanno contribuito a plasmare la cultura della Lidl-Trek e siamo incredibilmente orgogliosi di averlo con noi per il lungo periodo”.