Giro d’Italia 2025: la Lidl-Trek trionfa nuovamente con Mads Pedersen. Tanta Italia in top-10

La Lidl-Trek e Mads Pedersen l’hanno fatto ancora. Così come accaduto a Tirana nella frazione d’apertura, anche a Valona, nella terza tappa del Giro d’Italia 2025, è tappa e Maglia Rosa per il danese. Bis per l’ex campione del mondo che trionfa in volata e, grazie agli abbuoni, strappa la maglia di leader della classifica generale a Primoz Roglic.

Dopo un po’ di battaglia nella prima fase di gara, con il gruppo che si era leggermente spezzato, sei corridori hanno preso l’iniziativa: Lorenzo Germani (Groupama – FDJ), Joshua Tarling (INEOS Grenadiers), Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team), Chris Hamilton (Team Picnic PostNL), Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta).

Lidl-Trek e Red Bull – BORA – hansgrohe hanno gestito al meglio la situazione, non lasciando oltre due minuti agli attaccanti. Il vantaggio è andato a diminuire strada facendo e i fuggitivi hanno approcciato l’ascesa di Qafa e Llogarasë con un solo minuto di margine. In salita è arrivato l’attacco dal gruppo di Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) e Lorenzo Fortunato (XDS Astana) che sono andati a riprendere e staccare i restanti corridori in fuga sin dal mattino, scollinando con una cinquantina di secondi di margine sul gruppo dei migliori.

Vantaggio massimo che ha superato di poco il minuto, ma successivamente la Lidl-Trek è stata eccezionale a chiudere nuovamente il gap. Gruppo compatto verso lo sprint ristretto conclusivo: questa volta la volata è stata più difficile rispetto a Tirana, ma Mads Pedersen è riuscito a vincere ancora. Battuto di centimetri Corbin Strong (Israel – Premier Tech), mentre terzo è nuovamente Orluis Aular (Movistar Team). Tantissima Italia nella top-10: quinto Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious), sesto Stefano Oldani (Cofidis), settimo Andrea Vendrame, poi la coppia della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè formata da Martin Marcellusi e Filippo Fiorelli, mentre chiude i primi dieci Christian Scaroni (XDS Astana Team).