Giro d’Italia 2025: Kaden Groves vince la tappa di Napoli neutralizzata dopo la maxi caduta

Dopo un Giro d’Italia molto tranquillo in queste prime giornate, succede di tutto nella sesta tappa con arrivo a Napoli. La pioggia scombina i piani dei corridori e alla fine sul Lungomare Caracciolo ad imporsi è l’australiano Kaden Groves. Per l’uomo dell’Alpecin-Deceuninck successo numero due nella Corsa Rosa dopo quello del 2023. Resta leader della classifica Mads Pedersen (Lidl-Trek).

A differenza delle altre giornate, oggi c’è stata battaglia per cercare la fuga giusta. Diversi tentativi, con il gruppo a frenare le iniziative più interessanti: alla fine sono riusciti ad evadere in due Taco Van der Hoorn (Intermachè Wanty) ed Enzo Paleni (Groupama FDJ). Alla coppia successivamente si è unito Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), abile a rientrare e a prendersi i punti sul GPM per la sua Maglia Azzurra, salvo poi rialzarsi.

Gruppo che ha gestito la situazione lasciando un paio di minuti alla coppia al comando. Il tutto si è rivoluzionato a 60 chilometri dal traguardo, quando, a causa della strada bagnata, c’è stata una caduta generale in gruppo che ha costretto la giuria a neutralizzare prima e bloccare poi la corsa. Tra i coinvolti l’australiano Jai Hindley, gregario di lusso di Primoz Roglic, costretto al ritiro. Ripartenza senza distacchi in chiave classifica generale, con dunque la sola battaglia per il successo parziale.

Gran sfida tra i fuggitivi ed i velocisti, con il plotoncino degli sprinter che è andato a prendere gli attaccanti a 4 chilometri dall’arrivo. Volata tutt’altro che tradizionale con Wout van Aert che ha provato ad anticipare i tempi, squadre disorganizzate e Kaden Groves abile a partire in controtempo a 200 metri dall’arrivo, staccando tutti i rivali. Rimasto chiuso da Matteo Moschetti non è riuscito a lanciare il suo sprint il favoritissimo Olav Kooij. Seconda piazza per Milan Fretin (Cofidis), poi Paul Magnier (Soudal Quick-Step), Max Kanter (XDS Astana Team) e Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta).