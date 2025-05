Giro d’Italia 2025, Kaden Groves: “Ottime sensazioni nonostante il brutto tempo, la squadra è stata fondamentale”

Si è da poco conclusa con la vittoria in volata di Kaden Groves la sesta tappa del Giro d’Italia 2025. Con i suoi 227 chilometri la sesta frazione, partita da Potenza e conclusa a Napoli, è stata quella più lunga nella Corsa Rosa, con colpi di scena non previsti. La corsa infatti è stata neutralizzata a circa 70 chilometri dal traguardo a causa di una maxi caduta in gruppo.

Gli organizzatori hanno così deciso di sospendere la tappa fermando i corridori, intimoriti dalle condizioni meteo, e di annullare i distacchi e gli abbuoni. L’arrivo sul traguardo di Napoli è stata perciò una sfida tra velocisti, con la maglia rosa e gli uomini di classifica che non hanno voluto prendere rischi, concludendo con più di 9 minuti di distacco.

La volata è stata dominata dall’australiano del team Alpecin-Deceuninck che ha anticipato il belga Milan Fretin (Cofidis) ed il francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step), conquistando la sua seconda tappa al Giro dopo il successo del 2023. L’altro grande favorito per la vittoria Olav Kooij (Team Visma Lease a Bike) è stato ostacolato da Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team) non riuscendo a disputare la volata.

Kaden Groves al termine della tappa, ai microfoni di Rai Sport, ha dichiarato: “Con la caduta, la pioggia e la successiva neutralizzazione abbiamo impiegato trenta minuti in più per concludere la tappa. Tutti volevano cercare di ottenere un buon risultato, è stato difficile rientrare. Ho sentito alla radio che avevamo perso anche un compagno di squadra e non solo lui; però io ho fatto il mio lavoro, abbiamo messo la marcia giusta per vincere.

“Io stavo bene, avevo delle ottime sensazioni anche con il brutto tempo, queste condizioni mi piacciono. La squadra ha fatto un ottimo lavoro, mi ha posizionato in maniera perfetta ed il lancio della volata è stato impeccabile”, ha poi concluso il 26enne australiano.