Giro d’Italia 2025, Juan Ayuso: “La tappa di oggi può decidere il Giro. Ho la squadra più forte al mio fianco”

Fari puntati sulla nona tappa del Giro d’Italia 2025. C’è davvero grande attesa per la frazione che arriva a Siena, in una giornata che vedrà un percorso molto simile a quello delle Strade Bianche. Saranno ben quattro i tratti in sterrato e che sicuramente renderanno complicatissima questa tappa. Attenzione soprattutto all’ultimo settore, durissimo, quello di Colle Pinzuto, con il KM RedBull e pendenze che si avvicinano al 20%. Fari puntati anche sul finale con lo strappo di Piazza del Campo a Siena.

Juan Ayuso è sicuramente uno degli uomini più attesi. Il capitano della UAE Team Emirates ha messo nel mirino questa nona tappa e proverà a cercare di guadagnare anche in classifica generale. Queste le sue parole a SpazioCiclismo: “Questa è una tappa è una di quelle che può decidere il Giro”.

Ancora lo spagnolo sulla tappa odierna: “Sarà una giornata in cui la fortuna deve essere dalla tua parte perché possono succedere molte cose. Puoi bucare, puoi avere un problema meccanico in un momento critico e tutto può andare male. Quindi spero che domani la fortuna sia dalla mia parte e spero di riuscire ad arrivare davanti“.

Ayuso può contare su una UAE davvero in grandissima forma: “Sono convinto che la mia sia la squadra più forte presente in questo Giro e sono contento di farne parte e di avere i miei compagni al mio fianco.