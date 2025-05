Giro d’Italia 2025, Juan Ayuso: “Dovevo lasciare un segno. Attenzione alla tappa di Siena”

Juan Ayuso lascia il segno nel primo arrivo in salita del Giro d’Italia 2025. Lo spagnolo stacca tutti i rivali sulla salita di Tagliacozzo e festeggia la sua prima vittoria della carriera in un grande giro. Davvero un’azione fenomenale quella del capitano della UAE Team Emirates, che ha preceduto il compagno di squadra Isaac Del Toro ed il colombiano Egan Bernal di quattro secondi. Quarto posto sempre con lo stesso ritardo per lo sloveno Primoz Roglic, che si è preso così la Maglia Rosa con quattro secondi di vantaggio proprio su Ayuso.

Queste le prime parole di Juan Ayuso al traguardo nell’intervista del vincitore: “Questo è il mio quarto grande giro della carriera. In precedenza ci sono andato vicino. Sono al mio primo Giro, vincere oggi è davvero un’emozione indimenticabile”

Sul finale di tappa, con l’ottimo lavoro della UAE e poi l’attacco decisivo dello spagnolo: “Sapevo che il finale era esplosivo e dovevo scegliere il momento giusto nel quale provare ad attaccare. Ci sono stati tanti attacchi prima, ho aspettato il mio momento e sono riuscito a prendermi la vittoria”.

Una vittoria significativa per la classifica generale: “Oggi era quasi più importante lasciare un segno che vincere. Dovevo dimostrare che ci sono e che ci siamo come squadra. Dovevo recuperare il tempo perso nella cronometro. Bisognerà fare molta attenzione alla tappa di domenica a Siena”.