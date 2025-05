Giro d’Italia 2025, Juan Ayuso diventa il favorito n.1. Cronometro importante e vantaggio consistente su Roglic

Si è appena aperta la seconda settimana del Giro d’Italia 2025, ma gli equilibri ora sono già ben delineati con la seconda cronometro, quella da Lucca a Pisa, che è terminata sotto un forte acquazzone. Juan Ayuso ha preso in mano le redini della Corsa Rosa: alla vigilia del via dall’Albania lo spagnolo partiva alla pari con Primoz Roglic in una virtuale griglia di partenza, ora sembra essere il favorito numero uno.

Nonostante la pioggia arrivata copiosa nella seconda parte di gara, a sfavorire la prova dell’iberico della UAE Team Emirates – XRG, il classe 2002 si è difeso al meglio e, anzi, per lunghi tratti di gara è stato avanti al suo rivale diretto. I 19 secondi persi sono nulla a confronto del minuto e più lasciato per strada da Roglic sabato nella tappa degli sterrati. Il margine è di 53”.

Ora la situazione, con le prove contro il tempo terminate, è ideale per lo spagnolo: in salita, sulla carta, è infatti superiore rispetto all’avversario e dunque può riuscire a gestire il margine accumulato o addirittura aumentarlo strada facendo. Da segnalare anche il supporto di una squadra che appare molto superiore rispetto alla Red Bull – BORA – hansgrohe, sfortunata con la perdita prematura a causa di una caduta di Jai Hindley.

McNulty, Vine, Yates ed anche Del Toro, al momento in maglia rosa, sono un supporto eccezionale per Ayuso che davanti si ritrova Roglic aiutato solamente da Giulio Pellizzari. Nel giro di qualche giorno potremo addirittura vedere lo spagnolo leader della classifica, visto che Del Toro sarà chiamato a fare il lavoro sporco.