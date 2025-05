Giro d’Italia 2025, Ivan Basso: “Piganzoli per la top-10, dobbiamo cercare le fuga”. E fa il nome di una promessa

Ivan Basso è intervenuto al Processo alla Tappa, trasmissione di Rai 2, al termine della quinta frazione del Giro d’Italia 2025. Il leader della Team Polti VisitMalta si è soffermato su alcuni dei suoi ragazzi e sugli obiettivi nella Corsa Rosa: “Piganzoli per la classifica, Lonardi per le volate quando avrà le occasioni. Dobbiamo ritagliarci delle tappe quando sarà possibile, anche le due tappe che abbiamo vinto in passato le abbiamo vinte in fuga altrimenti c’è il finale con le squadre forti: noi dobbiamo cercare di anticiparle“.

Il due volte vincitore del Giro d’Italia ha fatto anche il proprio pronostico sul Giro d’Italia: “Si dice che Roglic vada molto forte, Ayuso ha vinto parecchio quest’anno, è giovane e c’è differenza di età. Piganzoli ha acquisito esperienza nell’ultimo anno e potrebbe lottare per la top-10”. Il prossimo anno Piganzoli dovrebbe cambiare squadra, ma Ivan Basso rilancia e svela un nuovo nome nel suo gruppo: “Abbiamo un altro giovane interessante che è Crescioli. Stiamo lavorando sul mercato e il mese di giugno sarà importante“.

Ludovico Crescioli è un classe 2003 toscano, che lo scorso anno ha vinto una tappa del Tour de l’Avenir e ha concluso al terzo posto nella classifica generale del Giro della Valle d’Aosta, in questa stagione ha concluso al quinto posto in una frazione del Giro d’Abruzzo ed è attualmente impegnato al Giro d’Ungheria. Ivan Basso ha poi concluso: “A me il Giro piace, è stata la mia corsa per tanti anni e mi ha dato TANTO anche negli ultimi quattro anni. dobbiamo andare in fuga“.