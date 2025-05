Giro d’Italia 2025, Isaac Del Toro: “Le gambe c’erano, ma non è stato sufficiente”

Una giornata difficilissima per la UAE Team Emirates – XRG al Giro d’Italia 2025. La squadra emiratina è stata costretta ad incassare in occasione della sedicesima tappa della Corsa Rosa, frazione che ha presentato un percorso di 203 km con partenza da Piazzola Sul Brenta ed arrivo a San Valentino. Nello specifico Isaac Del Toro è rimasto comunque al comando della classifica generale, lasciando però sul piatto secondi preziosisissimi. Adesso la Maglia Rosa è veramente a rischio.

Precisamente il messicano si è dovuto accontentare nell’appuntamento odierno della tredicesima piazza, contando ora un distacco di soli 26 secondi su Simon Yates (Team Visma I Lease a Bike) e di 31 su un sempre più minaccioso Richard Carapaz (EF Education-Easy Post), oggi quarto dietro allo straordinario trio azzurro composto da Christian Scaroni (XDS Astana Team), Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) e Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe).

Una volta intervenuto ai microfoni di RAI Sport, il corridore ha commentato velocemente la sua prestazione: “E’ stata troppo dura – ha detto Del Toro -, tutti siamo soffrendo nel gruppo. Sono contento per la squadra, i miei compagni sono sempre con me: io ho voluto sempre fare il giusto movimento. Le gambe non erano male ma non erano sufficienti. Spero che possa andare meglio nei prossimi giorni”.

Ricordiamo che domani, mercoledì 28 maggio, si svolgerà la diciassettesima tappa del Giro, la partenza è prevista a San Michele All’Adige (Fondazione Edmund Mach), mentre l’arrivo a Bormio: 155 km la lunghezza del tracciato.