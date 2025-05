Giro d’Italia 2025, Isaac Del Toro: “Cronometro positiva, vorrei tenere la maglia rosa fino a Roma”

Si è appena conclusa la decima tappa del Giro d’Italia 2025. La cronometro di 28,6 chilometri partita da Lucca e conclusa a Pisa è stata conquistata dall’olandese Daan Hoole (Lidl-Trek) che ha concluso la sua prova con il tempo di 32’30”. Secondo posto, a soli 7 secondi dalla vittoria, per Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), che si era imposto nella prova cronometrata di Tirana.

Grandi capovolgimenti nella top-10 con Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) che, sfruttando la prima parte asciutta del percorso, ha potuto guadagnare cinque posizioni nella classifica generale. Lo sloveno ora si trova in quinta piazza ad 1’18”, dietro al britannico Simon Yates (1’03”), che grazie ad un ottima prova sale in quarta posizione. Ottima prestazione per Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) che guadagna secondi importanti sulla maglia rosa e resta terzo nella generale con un ritardo un minuto ed un secondo.

Si accorcia il distacco tra i due compagni di squadra della UAE Team Emirates XRG. Juan Ayuso, nonostante la pioggia, è riuscito a guadagnare 48 secondi sulla maglia rosa di Isaac del Toro che conserva la testa della classifica per soli 25 secondi. Il messicano, ai microfoni di Rai Sport, ha dichiarato: “È stata una cronometro positiva, ero molto ottimista alla partenza ma in alcune curve ho dovuto alzare il piede”.

“Quando ho potuto spingere credo di essere andato molto forte, i numeri che vedevo sembravano buoni ma dato il mio vantaggio non ho voluto prendere rischi. Se dipendesse da me terrei la maglia rosa fino a Roma ma mancano ancora tante tappe alla fine del Giro. È incredibile per la squadra avere così tanti corridori nelle prime posizioni, vedremo come andranno le prossime giornate”, ha poi concluso il classe 2003.