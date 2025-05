Giro d’Italia 2025, Isaac Del Toro: “Contento della tappa. Prendere Carapaz? Ho deciso di non farlo”

Isaac Del Toro ha tagliato il traguardo in seconda posizione in occasione dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2025, frazione di 186 km che ha previsto la partenza da Viareggio e l’arrivo a Castelnuovo ne’ Monti. Prova positiva per il messicano, il quale ha dovuto cedere il passo a un davvero gigantesco Richard Carapaz, vincitore di giornata.

Nello specifico il corridore in forza alla UAE Team Emirates – XRG ha chiuso a dieci secondi dall’ecuadoriano della EF Education – EasyPost, precedendo il nostro Giulio Ciccone (Lidl-Trek), e ha conquistato sei secondi di abbuono conservando così la leadership nella classifica generale.

Una volta arrivato in zona mista, Del Toro ha commentato quanto fatto: “Sono molto contento di come si è sviluppata la corsa – ha detto il ciclista – perché ho contato i miei compagni, ed averli tutti al completo è stata una sensazione davvero incredibile. Sono contento anche di come mi sono sentito a livello personale”.

Inoltre l’atleta ha spiegato il motivo per cui ha mollato la presa su Carapaz: “Quando è partito sentivo di avere le gambe buone, ma poi ho deciso di non andare. In seguito ci ho provato, ma ho visto che il resto della squadra non era dietro di me perché c’era molto caos in salita e quindi ho deciso di fermarmi“.