Giro d’Italia 2025, Isaac Del Toro: “Con la squadra che ho tutto è possibile”

Isaac Del Toro continua a conservare agevolmente la sua Maglia Rosa. Il messicano della UAE Team Emirates ha risposto colpo su colpo agli avversari anche in questa quindicesima tappa con arrivo ad Asiago, che ha visto la vittoria di Carlos Verona (Lidl-Trek), bravissimo a sfruttare la fuga di giornata.

Arrivata la fuga, ma non è mancata l’azione tra gli uomini di classifica. Così ha commentato la Maglia Rosa: “In questo momento la squadra sta imponendo il ritmo. Anche oggi la squadra è stata incredibile e vanno fortissimo. Poi tocca a me cercare di reagire in prima persona. Ho visto l’azione dalla parte di alcuni della INEOS e ho capito che Arensman avrebbe attaccato e che anche Bernal ci proverà. Ho cercato di farmi trovare pronto. Quando ha attaccato Bernal, ho visto anche Carapaz partire ed ovviamente sapevo di avere altri corridori dietro in classifica generale. Ho cercato solo di rimanere con loro, perché chiaramente sono uomini di classifica. Ho cercato di stare davanti, senza prendere troppi rischi, e di essere sempre dentro la corsa”.

Sull’essere in Maglia Rosa quando sta per cominciare ultima settimana: “È incredibile. È un sogno meraviglioso e mi rendo conto che sono qui a lottare ogni giorno, con fiducia in quello che voglio fare in questa corsa. È durissima, ma con questa squadra penso che tutto sia possibile”.

Il duello a distanza con Egan Bernal e Richard Carapaz: “È straordinario. Ho un grande rispetto per loro, per me sono degli idoli, e ora devo correre contro di loro. Si tratta di un grande sogno che si realizza”.