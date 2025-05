Giro d’Italia 2025, grande stoccata di Pedersen a Vicenza! Battuto Van Aert, Del Toro guadagna su tutti

È il Giro d’Italia di Mads Pedersen. Sono quattro le vittorie del fuoriclasse della Lidl-Trek in questa Corsa Rosa: nella spettacolare tappa con arrivo a Vicenza, sul Monte Berico, la Maglia Ciclamino riesce ad imporsi con una bellissima volata di potenza. Da segnalare l’ennesima giornata di grazia di Isaac del Toro, sempre più leader della classifica generale.

Nove corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Luca Mozzato (Arkéa – B&B Hotels), Fran Miholjević (Bahrain – Victorious), Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Sven Erik Bystrøm (Groupama – FDJ), Lorenzo Germani (Groupama – FDJ), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Chris Hamilton (Team Picnic PostNL), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta) e Filippo Magli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè).

Il loro destino è stato subito segnato, visto che diverse squadre si sono messe in testa a tirare per tenere compatta la situazione. A riagganciarli ci ha pensato la Ineos Grenadiers con un gran attacco a sul GPM di San Giovanni in Monte, ad oltre 50 chilometri dal traguardo: il plotone si è spezzato in più tronconi, salvo poi raggrupparsi successivamente. A partire al contrattacco nuovamente Germani assieme a Christian Scaroni (XDS Astana), con quest’ultimo raggiunto a 10 chilometri dal traguardo nei pressi del KM RedBull, dove Juan Ayuso ed Isaac del Toro hanno sprintato per prendere rispettivamente 4” e 2”.

Nella discesa successiva attacco di Romain Bardet e Mathias Vacek che hanno guadagnato una decina di secondi sul plotone, raggiunti però da una trenata eccellente dell’Alpecin-Deceuninck in vista della volata ristretta. A lanciare lo sprint Mads Pedersen a 200 metri dal traguardo, lo scontro diretto con Wout van Aert è stato dominato dal danese. Terza posizione per la Maglia Rosa del Toro che guadagna ancora qualche secondo su tutti i rivali. In casa azzurra ottima settima piazza per Antonio Tiberi.

LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE