Giro d’Italia 2025, Giulio Pellizzari: “Tanti proveranno a ribaltare la corsa, il caldo si sentirà”

Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), ormai libero da compiti di gregariato dopo il ritiro dello sloveno Primoz Roglic, proverà a far saltare il banco nella 19ma tappa del Giro d’Italia 2025 di ciclismo su strada: l’azzurro in classifica generale ripartirà da Biella in settima posizione a 5’02” dalla vetta.

Una frazione durissima, nella quale verrà attaccata la Maglia Rosa, Isaac Del Toro: “Abbiamo 70 km di salite, il terreno c’è. Dopo 5000 metri di dislivello la fatica si sentirà. Per quanto riguarda la classifica i big si muoveranno sull’ultima salita, ma speriamo che la fuga vada via sulla prima salita“.

Le condizioni climatiche potrebbero influire sull’esito della corsa: “In tante formazioni proveranno a ribaltare la corsa, speriamo di essere tra quelle. Oggi fa molto caldo, sicuramente si sentirà, ma speriamo non per me. Mi piacerebbe giocarmi la vittoria, ma restiamo con i piedi per terra“.