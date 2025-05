Giro d’Italia 2025, Giulio Pellizzari: “Sono qui per aiutare Roglic, arriverà il mio momento”

La quindicesima tappa del Giro d’Italia è stata conquistata da Carlos Verona (Lidl-Trek) che, sull’arrivo di Asiago, è riuscito ad anticipare Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) e l’azzurro Christian Scaroni (XDS Astana Team), rispettivamente a 22 e 23 secondi di ritardo. Subito dietro il gruppo maglia rosa con un Isaac Del Toro sugli scudi.

Il messicano della UAE Team Emirates XRG mantiene il suo vantaggio di 1’20” in classifica generale dal britannico Simon Yates (Team Visma Lease a Bike). Rimane terzo Juan Ayuso, con un ritardo di 1’26” dal suo compagno di squadra. Grave crisi per Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) che ha pagato le fatiche di una frazione ardua. Lo sloveno ora si trova in decima posizione nella generale con un ritardo di 3’53”.

Antonio Tiberi, arrivato con il gruppo dei migliori, scala così una posizione in classifica generale, restando a 3 minuti e 2 secondi da Del Toro. Prestazione da vero uomo di squadra quella di Giulio Pellizzari che, fino alla fine, si è sacrificato per il suo capitano. Il giovane azzurro del Team Red Bull Bora Hansgrohe, nonostante il suo ottimo passo, ha preferito oggi aiutare Primoz Roglic, nettamente in difficoltà.

Ai microfoni di Rai Sport ha spiegato i motivi di tale decisione: “Oggi è stata l’ennesima brutta giornata però bisogna guardare avanti. Cerchiamo di fare bene la terza settimana. Sono qua per Roglic, mi ha voluto lui e quindi è giusto che io lo aiuti. Per conquistare la fiducia della squadra bisogna prima ascoltare quello che ti dicono. Io sono il primo a farlo e sono sicuro che arriverà il mio tempo”.