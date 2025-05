Franco Pellizotti: “Tiberi cresce e attende con ansia le salite, cercheremo di vincere il Giro d’Italia”

L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2025 è stata conquistata da Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) che ha attaccato sulla salita di Pietra di Bismantova, sorprendendo il gruppo della maglia rosa. L’ecuadoriano ha così guadagnato tre posizioni nella classifica generale ed ora si trova in sesta posizione con un ritardo di 1′ 56” da Isaac Del Toro.

Il messicano in maglia rosa, arrivato in seconda posizione, ha guadagnato 6 secondi di abbuono all’arrivo, portando a 31 il vantaggio sul compagno di squadra Juan Ayuso. Completa la top-3 Giulio Ciccone (Lidl-Trek) che ha anticipato nella volata Tom Pidcock. Sesta posizione per Antonio Tiberi che, con facilità, ha controllato gli scatti sull’ultimo GPM. L’italiano conferma la terza piazza nella generale con un ritardo di 1’07” dalla testa.

Il direttore sportivo della Bahrain-Victorious, Franco Pellizotti, si è espresso sulle prestazioni del suo corridore ai microfoni di Rai Sport: “Tiberi si sta difendendo molto bene, spendendo il meno possibile e restando sempre nelle posizioni che contano. Attendiamo anche il momento per poter fare qualcosa di meglio. Siamo arrivati a questo Giro non al 100%, abbiamo aspettato il primo arrivo in salita per verificare la sua condizione, sta crescendo giorno dopo giorno. Questo ci dà fiducia perché sappiamo che nella terza settimana sarà fondamentale avere più energie possibili”.

“Antonio non è un attaccante puro, non dico che corre a risparmio però adesso si trova in una posizione molto buona. È venuto qui per conquistare il podio ma cercheremo di vincere questo Giro. Volevo chiedergli perché oggi non ha continuato l’azione di Del Toro, forse non è ancora convinto di essere in forma per lottare con i migliori. Dopo la cronometro mi ha confidato che non vede l’ora di affrontare le salite, lo vedo sempre più sereno”, ha poi concluso l’ex ciclista italiano.