Giro d’Italia 2025, Filippo Zana: “Giorno dopo giorno sto meglio, il finale di oggi si farà sentire”

Filippo Zana è rimasto un po’ nell’ombra sin qui al Giro d’Italia 2025, anche a causa di un avvicinamento non ottimale a livello di salute. Il 26enne veneto, campione nazionale nel 2022 e vincitore di una tappa nella Corsa Rosa del 2023, non ha ancora lasciato il segno in queste prime due settimane ma spera di trovare la fuga giusta magari già oggi nella Fiume Veneto-Asiago da 219 km.

“Sicuramente quella di oggi è una tappa più o meno di casa. Conosco un po’ le strade soprattutto nel finale, sono strade che si fanno in allenamento. Sicuramente è una bella tappa, il tempo è buono e speriamo che sia una bella giornata. C’è il Grappa che è una salita lunga. Si fa dalla parte un po’ più semplice, però sicuramente è una scalata molto lunga“, dichiara il corridore del team Jayco AlUla prima della partenza odierna.

“Poi ci sarà l’ultima salita che non è durissima ma comunque si fa sentire. È un Giro d’Italia in cui non siamo mai andati piano, quindi bisognerà stare attenti perché non sai mai cosa può succedere. Nel finale, quando si arriva sopra in altopiano, è tutto un saliscendi che potrà farsi sentire sulle gambe“, spiega Zana ai microfoni di Tina Ruggieri per InBici.

Sul bilancio provvisorio del suo Giro d’Italia e sulle prospettive per la terza settimana: “Prima di arrivare al Giro ho fatto una settimana da ammalato, quindi non ero super e ne ho un po’ sofferto. Poi a Napoli sono caduto e ho sofferto anche quello. Giorno dopo giorno però sembra andare un po’ meglio e speriamo che da oggi in poi e soprattutto la prossima settimana vada meglio“.