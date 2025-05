Giro d’Italia 2025, Egan Bernal: “Risultato normale considerata la caduta”

Una giornata da dimenticare per Egan Bernal. Il corridore della INEOS Grenadiers ha raccolto il peggior piazzamento tra gli uomini di classifica in occasione della decima tappa valida per il Giro d’Italia 2025, frazione a cronometro che ha previsto un percorso di 28.6 km con partenza da Lucca ed arrivo a Pisa.

L’ecuadoriano ha dovuto fare molto presti i conti con una caduta, fattore che ha di fatto compromesso la sua performance, poi chiusa al sessantaquattresimo posto con un distacco di 2’58” rispetto al vincitore di giornata, Daan Hoole (Lid- Trek). A causa di quanto successo il sudamericano è così scivolato un undicesima posizione della classifica generale con un ritardo di 2’33”. Di seguito il commento del nativo di Bogotà in zona mista.

“Sono caduto all’inizio, quindi è normale questo risultato, no? – ha detto Bernal – È stato difficile, credo fosse molto scivoloso, e non so nemmeno che tempo ho fatto. Ferite? Sono appena arrivato, ho ancora parecchia adrenalina in corpo, e ancora non ho sentito dolore. Non credo abbia riportato ferite, credo piuttosto che abbia perso molto tempo”. Il corridore ha quindi chiosato: “Adesso dovrò affrontare il resto della corsa giorno dopo giorno e vedremo cosa succederà”.