Giro d’Italia 2025, Egan Bernal: “L’attacco sul San Pellegrino? Volevo fare un tentativo”

Egan Bernal ha terminato al quinto posto la l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2025, frazione che ha previsto un percorso lungo 186 km con partenza da Viareggio ed arrivo a Castelnovo ne’ Monti. Un buona giornata per il colombiano che, in parte, ha testato il suo fisico dopo la prestazione sottotono della prova a cronometro di ieri, pesantemente viziata da una caduta nelle battute iniziali.

Precisamente il corridore in forza alla INEOS Grenadiers ha dovuto cedere il passo alla ferocia di Richard Carapaz (EF Education-Easy Post), vincitore di giornata dopo una fuga, oltre che alla maglia rosa Isaac Del Toro (UAE Team Emirates -XRG), a Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team). Una volta arrivato in zona mista, il sudamericano ha analizzato quanto fatto, concentrandosi soprattutto sul suo attacco sul San Pellegrino.

“Non so bene come spiegarlo – ha detto Bernal – mi sentivo bene, ho voluto fare un tentativo, volevo anche capire un po’ la reazione del corpo e dei miei avversari. Sto bene. Ovviamente sento ancora dolore, ma è normale. A volte fai di tutto per guadagnare un secondo o due. C’è ancora molto da fare al Giro e non vedo l’ora di continuare a lottare, di dare spettacolo”.

Bernal ha quindi chiosato: “Il futuro dipende molto da come vanno le mie gambe. Sono un po’ amareggiato, ma vabbè, vedremo. Ci sono ancora tappe difficili e sarei felice di non perdere tempo con i migliori”.