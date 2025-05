Giro d’Italia 2025, Egan Bernal: “E’ stato speciale, un sogno concorrere per la generale”

Egan Bernal ha terminato al ventiquattresimo posto la ventesima nonché decisiva tappa del Giro d’Italia 2025, frazione che ha visto un percorso di 205 km con partenza in quel di Verrès ed arrivo a Sestriere. Giornata difficile per il colombiano, il quale ha racimolato un ritardo di 10:43 rispetto a Chris Harper, vincitore di giornata.

Il risultato odierno ha influito anche sulla classifica generale del sudamericano in forza alla INEOS Grenadiers: quando manca soltanto l’ultimo atto, ovvero la passerella di domani nel cuore di Roma, il corridore è sceso dal sesto al settimo posto (subendo il sorpasso del nostro Giulio Pellizzari) con un gap di 12:42 rispetto al trionfatore Simon Yates, davvero intelligente a compiere il ribaltone approfittando del tatticismo di Isaac Del Toro (UAE Team Emirates -XRG) e Richard Carapaz (EF Education – Easy Post)

Una volta arrivato in zona mista, Bernal ha commentato quanto fatto: “È stato un Giro bellissimo, molto speciale per me – ha detto Bernal nelle parole raccolte da Cycling Pro – È stato piuttosto duro, ma mi sono divertito molto, sia per la gara che per il semplice piacere di correre in bicicletta. Anche quando oggi mi sentivo stanchissimo e svuotato, pensavo a voler ricordare ogni pedalata.

Bernal ha quindi chiosato: “A prescindere dal piazzamento finale in classifica, avere avuto la possibilità di potermi giocare la generale mi è sembrato un sogno“.