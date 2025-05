Giro d’Italia 2025, Eddie Merckx: “Del Toro è un fuoriclasse, ma Carapaz e Simon Yates hanno più esperienza”

Nel corso del “Processo alla Tappa“, trasmissione andata in onda su Rai 2 HD, è intervenuto il belga Eddie Merckx, che ha parlato del vincitore della frazione odierna del Giro d’Italia 2025, Christian Scaroni, della Maglia Rosa, il messicano Isaac Del Toro, e dei possibili contendenti per il successo finale.

La prestazione del vincitore odierno: “Penso che oggi la tappa dai primi chilometri è stata aperta, le fughe, e poi dopo anche sul finale abbiamo visto Scaroni, che già all’inizio dell’anno ha fatto bene alla Tirreno poi al Turchia ed adesso, è veramente un bel corridore“.

La difficoltà della Maglia Rosa: “Oggi è stato un po’ in difficoltà Del Toro, però lui ha 21 anni, ha già fatto tanti sforzi in questo Giro d’Italia ed adesso paga un po’. E’ un po’ dura, a 21 anni non è facile, il problema è che lui è un fuoriclasse, quello che ha fatto in questo Giro è già tanto, ora c’è ancora l’ultima settimana, che è durissima, è un po’ difficile, però non si sa mai“.

I possibili vincitori di questo Giro: “Carapaz ha più esperienza, però non si sa mai. Simon Yates anche lui ha parecchia esperienza, poi la squadra che ha è abbastanza forte, vediamo un po’. In questi ultimi giorni non è facile da dire, perché domani è anche durissimo, il Mortirolo, fino a sabato è molto duro“.

Il confronto tra il Giro attuale e quelli dei tempi di Merckx: “Era dura come oggi anche al mio tempo, non era tanto facile come dicono tutti, c’era Gimondi che era un grande corridore, e anche lui è stato sempre presente, e poi altri atleti, Moser, gli italiani erano forti anche loro“.