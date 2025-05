Giro d’Italia 2025, domani il secondo giorno di riposo. Programma e orari prossima tappa Lucca-Pisa, si riparte con una cronometro

Domani il Giro d’Italia 2025 vivrà il suo secondo giorno di riposo. La corsa ripartirà dunque martedì e lo farà con una delle tappe più importanti di questa edizione. Infatti in programma ci sarà la cronometro da Lucca e Pisa, che potrebbe dare una svolta molto importante nella lotta alla Maglia Rosa. Un rimescolamento nella classifica generale, con i favoriti per la vittoria finale che si daranno battaglia sui 27 chilometri tutti in territorio toscano. Una cronometro fondamentale e che segnerà il Giro in vista poi delle montagne. Andiamo a scoprire nel dettaglio l’altimetria, il programma, l’orario, e la diretta televisiva della decima tappa.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA DECIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Martedì 20 maggio 2025

Decima Tappa Lucca-Pisa (28,6 km) – Cronometro

Orario partenza: 13.15

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE IL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 13.25 alle 14, su Rai 2 dalle 14 alle 17.15. Per gli abbonati su Eurosport 1 dalle ore 13.00 alle 17.45

Diretta streaming: DAZN, Discovery +, NOW, SkyGo

Diretta Live testuale: OA Sport