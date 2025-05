Giro d’Italia 2025, domani il giorno di riposo. Trasferimento in nave, prime tappe italiane al Sud

La tappa odierna, Valona-Valona di 160 chilometri, è l’ultima in terra albanese del Giro d’Italia 2025. Domani il gruppo osserverà un giorno di riposo per completare il trasferimento in nave ed essere pronto a ripartire martedì 13 dalla Alberobello-Lecce, quarta tappa che segna l’arrivo ufficiale della Corsa Rosa sul suolo nazionale.

La frazione, lunga 187 chilometri, non presenta difficoltà altimetriche di rilievo ed è, a tutti gli effetti, disegnata per il primo duello tra le ruote veloci. Mercoledì 14 è in programma il primo cambio di regione con il passaggio dalla Puglia alla Basilicata nella quinta tappa Ceglie Messapica-Matera di 151 chilometri. I traguardi volanti di Massafra, chilometro 42,5, e Marina di Ginosa, chilometro 100,5, precedono la salita di Montescaglioso, quarta categoria di 2.9km all’ 8.4%. La corsa, molto probabilmente, si risolverà nei tre chilometri conclusivi con lo strappo che presenta pendenze fino al 10%, una breve discesa e l’arrivo in salita.

Giovedì 15 la Potenza-Napoli di 227 chilometri, la più lunga della corsa, porta i corridori in Campania per l’arrivo della sesta tappa. Il tracciato non è assolutamente semplice, chi vorrà provare a giocarsela in volata dovrà resistere alle difficoltà di giornata efficacemente testimoniate dai 2600 metri di dislivello. I corridori affrontano, al chilometro 56,8, il Valico di Monte Carruozzo, seconda categoria di 19,8 chilometri al 3,7% di pendenza media, transitano da Lioni, arrivano ad Avellino e scalano la salita di Monteforte Irpino, terza categoria da affrontare quando mancheranno ottanta chilometri al traguardo.

La settima tappa Castel di Sangro-Tagliacozzo di 168 chilometri, in programma venerdì 16, sembra promettere scintille con ben quattro GPM ed arrivo in salita. Si parte subito forte con la salita di Roccaraso, terza categoria di 7.8km al 5.8%, si affronta il Valico della Forchetta e si scende poi verso il traguardo volante di Sulmona, chilometro 49,9. Si scalano in rapida sequenza il Monte Urano, seconda categoria di 4.6km al 9.2%, e il Vado della Forcella, seconda categoria di 21,5km al 3.6%. I corridori transitano sul traguardo volante di Ovindoli, chilometro 115,5, affrontano la successiva discesa e si lanciano poi verso l’arrivo. Tagliacozzo è una salita di prima categoria lunga con pendenze che oscillano dal 5,5 al 14%.

Sabato 17 si corre l’ottava tappa Giulianova – Castelraimondo di 197 chilometri. Seconda giornata di super lavoro per i corridori attesi da un percorso che non presenta pianura e propone ben quattro salite. L’asperità più impegnativa di giornata, a poco più di novanta chilometri dal traguardo, è la salita di Sassotetto, prima categoria di 13,1 chilometri con pendenze che oscillano tra il 7,4 e il 14%. Successivamente i corridori affrontano Montelago, terza categoria di 5.5km al 6.9%, e Gagliole, quarta categoria di 0.8km all’8.1% che si trova a sei chilometri e mezzo dal traguardo.

La settimana si conclude domenica 18 con la nona frazione Gubbio-Siena di 181 chilometri. I corridori chiudono la loro fatica nella città toscana, in Piazza del Campo, ripetendo la conclusione delle Strade Bianche. Il percorso si presenta ondulato fino al primo settore di Salti (8 chilometri), posto ad ottanta chilometri dal traguardo. Si affrontano poi in rapida successione i settori di Serravalle (9.3 km) e San Martino in Grania (9.4 km) che anticipano lo sterrato di Monteaperti (600 metri). La carovana, a 900 metri dal traguardo, affronta in salita la Porta di Fontebranda con pendenze che arriveranno anche al 16% prima della discesa e dell’ingresso finale in Piazza del Campo.