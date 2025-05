Giro d’Italia 2025, Diego Ulissi: “Ho realizzato il sogno che avevo da bambino”

Diego Ulissi non dimenticherà mai il 17 maggio 2025. Il ciclista toscano ha conquistato per la prima volta in carriera la Maglia Rosa, prendendosi il simbolo del primato al termine dell’ottava tappa dopo il terzo posto al traguardo di Castelraimondo. Una giornata nella quale è andata in porto la fuga e che ha visto la vittoria dell’australiano Luke Plapp, ma con Ulissi bravissimo a gestire il vantaggio sul compagno di squadra Lorenzo Fortunato (secondo ora nella generale) e soprattutto sull’ex leader Primoz Roglic.

Le prime parole in rosa da parte di Ulissi: “Questo è il sogno di qualsiasi bambino italiano che si affaccia al ciclismo e prova a diventare un professionista. Appena prima di vestirla pensavo ai pomeriggi passati con i miei nonni quando ero ragazzino a vedere il Giro. Avevo già realizzato il sogno di vincere delle tappe, ero andato vicinissimo a vestire la maglia rosa. Vivo questo sogno a fine carriera, è una grandissima soddisfazione”.

Ulissi è stato bravissimo a gestire la situazione in fuga, mantenendo i secondi necessari per salire in testa alla generale: “Sono stati bravi a gestirmi i direttori. Sapevo quanto avevo di vantaggio, ma abbiamo solo pensato a vincere la tappa. Plapp è stato superiore ed è stato bravissimo. Poi nel finale ci siamo concentrati a guadagnare più secondi e sono riuscito ad indossare la Maglia Rosa”.

Sulle possibilità di tenere la Maglia Rosa domani nella sua Toscana: “Stanotte penso di dormire con la Maglia Rosa. Non so se domani riuscirò a tenerla, ma arrivare nella mia Toscana in rosa è un’emozione incredibile”.