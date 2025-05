Giro d’Italia 2025, Damiano Caruso: “Punto sulla regolarità, mi piacerebbe avere Tiberi al mio fianco”

Damiano Caruso (Bahrain – Victorious) vuole difendere il quinto posto in classifica generale, nella quale accusa un ritardo di 3’06” dalla Maglia Rosa del messicano Isaac Del Toro, nella 19ma tappa del Giro d’Italia 2025, ricca di salite da scalare.

L’esperto azzurro presenta la frazione odierna, sottolineando i fattori più importanti: “La giornata sarà esigente, impegnativa, verrà reso tutto più difficile dalla temperatura, più alta della media. Punto tutto sulla regolarità, cercherò di distribuire al meglio le energie“.

A seconda degli sviluppi della corsa, oggi Caruso potrebbe contare su un gregario di lusso: “Tiberi ha fatto un reset, oggi avrà carta bianca su come affrontare la tappa, ma se non sarà in fuga mi piacerebbe averlo a fianco lungo tutta la giornata, e anche nel finale“.