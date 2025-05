Giro d’Italia 2025, Daan Hoole: “Ho vissuto in ottica di questa giornata”

Colpo a sorpresa di Daan Hoole nella decima tappa del Giro d’Italia 2025. L’olandese della Lidl-Trek trionfa nella cronometro da Lucca a Pisa, sfruttando anche un po’ di fortuna per il cambiamento del meteo, con la pioggia che ha condizionato coloro che lottano per la maglia rosa. Hoole, però, ha saputo battere il grande favorito di giornata, il britannico Joshua Tarling di sette secondi. Sul podio anche un altro britannico, Ethan Hayter, terzo a 10 secondi. Buona la cronometro di Mattia Cattaneo ed Edoardo Affini, rispettivamente quarto e quinto. In testa alla classifica generale resta Isaac Del Toro, ma il messicano ha perso molto da Primoz Roglic, risalito al quinto posto, e Juan Ayuso, ora a soli 25 secondi dal compagno di squadra.

Felicissimo Daan Hoole al momento dell’intervista del vincitore, dopo che lo si era visto un po’ soffrire in attesa della fine della cronometro, che ha sancito la sua prima vittoria in un grande giro: “Una sensazione incredibile. Continuavo a non crederci, sono davvero super felice. Davvero una sensazione pazzesca”

L’olandese aveva messo nel mirino questa cronometro: “Ho vissuto il Giro proprio in ottica di questa giornata. Ovviamente gli uomini di classifica sono stati condizionati dalla pioggia. Alla fine con Tarling, però, abbiamo trovato la stessa condizione. Dopo il primo intermedio ho pensato fosse difficile, ma già dal secondo ho preso fiducia. Non riesco ancora a crederci”

Ancora tutta l’emozione di Hoole, che ha una dedica speciale per questa vittoria: “Vincere al Giro è qualcosa di speciale. Ringrazio il mio team, il mio coach, i miei genitori e mio fratello”