Giro d’Italia 2025: conclusa la tre giorni in Albania, Primoz Roglic è già davanti a tutti

Si è concluso il primo weekend del Giro d’Italia 2025. Un’apertura sicuramente molto di qualità in Albania, tre tappe che sono state tutt’altro che noiose. Mads Pedersen è stato ovviamente il protagonista assoluto con due vittorie e la Maglia Rosa vestita al primo giorno di riposo, prima del rientro nel Bel Paese.

Il danese ha dimostrato uno stato di forma eccezionale, è un gradino sopra tutti gli altri in questo genere di frazioni e ha sfruttato il lavoro straordinario della sua Lidl-Trek. C’è stata purtroppo solo nel primo giorno di gara la sfida attesa con Wout van Aert: il belga è reduce da problemi fisici che lo hanno limitato fino ad ora, la condizione non è al top, la speranza è che possa tornare al 100% con il passare dei giorni.

Primi movimenti anche in classifica generale: Primoz Roglic, favorito numero uno della vigilia, è già davanti a tutti. Lo sloveno ha già vestito per un giorno la Maglia Rosa, guadagnando nella prova contro il tempo di Tirana secondi importanti su tutti gli avversari nella battaglia verso il Trofeo Senza Fine.

Non ha convinto (anche molto sfortunato) per ora Juan Ayuso. Lo spagnolo è caduto nella prima tappa e, nella cronometro, dove puntava addirittura a guadagnare, ha perso qualche secondo di troppo. Da sottolineare che i distacchi sono ancora minimi ed il Giro è lunghissimo. Discorso simile che possiamo fare anche per il nostro Antonio Tiberi: sono 25 i secondi di distacco da Roglic, tanti sulla carta, pochi se si guarda alle montagne che aspettano i corridori.