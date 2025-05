Giro d’Italia 2025, Christian Scaroni: “Fortunato è un compagno di squadra incredibile”

L’Italia si sblocca al Giro e lo fa in grande stile, vivendo una giornata memorabile. Una clamorosa tripletta sul traguardo di San Valentino con l’arrivo in parata di Christian Scaroni e Lorenzo Fortunato, compagni di squadra all’Astana e giunti sul traguardo mano nella mano in totale trionfo. Alle loro spalle poi uno spettacolare Giulio Pellizzari, che, liberato dal ritiro di Primoz Roglic, scatta in faccia ai big della classifica generale e si regala un finale di Giro da sogno.

Si tratta della prima vittoria in carriera al Giro d’Italia per Christian Scaroni: “Sono veramente felice. Io e Fortunato abbiamo fatto una grande corsa. Fin da quando ha cominciato a piovere ho capito che mi sentivo bene. Nel finale di tappa abbiamo parlato e Lorenzo ha deciso di lasciarmi la vittoria di tappa”.

Un ringraziamento speciale a Fortunato: “Nell’ultimo chilometro ero veramente cotto. Lorenzo è un compagno di squadra incredibile, il suo è stato un gesto straordinario. Sono veramente stremato e fatico anche a trovare le parole. Questa è una vittoria per la squadra. E’ incredibile”.

Ancora sulla tappa e sull’azione con Fortunato: “Nell’ultima salita abbiamo capito che potevamo vincere, abbiamo saltato tanti corridori e molti si sono staccati. Non eravamo sicurissimi di arrivare perchè sapevamo che dietro stavano arrivando dal gruppo Maglia Rosa. Nell’ultimo chilometro le mie gambe erano finite. Ho realizzato di aver vinto quando ho tagliato il traguardo”.